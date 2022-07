क्या मंकीपॉक्स के प्रकोप से कुछ कंपनियों के शेयरों में आएगी तेजी? जानिए क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट

दुनिया भर के देशों में मंकीपॉक्स का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके कारण WHO ने 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित कर दी है। इसी बीच शेयर मार्केट में लोग एंटीवायरल दवा निर्माताओं , वैक्सीन उत्पादकों से जुड़े शेयर में निवेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मंकीपॉक्स के प्रकोप से कुछ कंपनियों के शेयरों में तेजी आएगी?

इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के लिहाज से अभी काफी बुरा दौर चल रहा है। शेयर मार्केट में पैसा रिटर्न देने के बजाय ज्यादातर निवेशकों का डूब रहा है। वहीं बैंक भी FD पर महंगाई दर से नीचे का रिटर्न दे रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग हफ्तों में मार्केट में तेजी वापस आई है। इसी बीच दुनियाभर में मंकीपॉक्स का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिसके बाद इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे है। इसी के साथ ही भारत के वैज्ञानिकों ने तो मंकीपॉक्स के जिंदा वायरस को आइसोलेट तक कर लिया है, जिसके बाद जांच किट, उपचार व वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च चालू हो गई है।

