निवेश: अंतिम 7 साल में ही मिलता है 70% रिटर्न, ऐसे जीतें SIP का ‘वर्ल्ड कप’

हर माह छोटी-छोटी राशि से लंबी अवधि में मोटा फंड जमा करने का सबसे बेहतर तरीका एसआइपी के जरिए किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश है। यह किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, बाजार में तेजी हो या मंदी। जरूरी यह है कि लंबे समय तक निवेशित रहें।

जयपुर•Jun 18, 2024 / 06:13 pm• Jyoti Kumar

मंथली एसआइपी: 10,000, वर्ष 2003 से 2024 के बीच निफ्टी 50 में मिले रिटर्न पर आधारित कैल्कुलेशन। निवेश में सफलता का मूलमंत्र ऊंचा रिटर्न नहीं है, बल्कि कितने लंबे समय तक निवेशित रहते हैं यह महत्त्वपूर्ण है। अवधि निवेश मार्केट मुनाफा

राशि वैल्यू

07 साल 8.40 13.64 5.24

14 साल 16.80 52.01 35.21

21 साल 25.20 143.58 118.38

(सभी राशि लाख रुपए में) 71% मुनाफा अंतिम 7 साल में टेस्ट क्रिकेट की तरह टिके रहे एसआइपी में लंबे समय यानी 10 वर्ष तक टिके रहने पर बाजार में कितनी भी गिरावट आने पर कभी निगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। मुनाफे के लिए शतरंज की तरह चाल

बाजार में जब गिरावट आए तो एसआइपी रोकें नहीं, बल्कि बढ़ा दें। इससे अधिक यूनिट अलॉट होंगे और अधिक लाभ होगा। अवधि स्ढ्ढक्क निवेशित

3 साल रोकी रहे

निवेश रोका 15 माह 0

निवेश राशि 2.10 3.60

मार्केट वैल्यू 2.69 4.90

मिला रिटर्न 28% 36% एथलेटिक्स वाला जुझारूपन कठिन समय यानी बाजार में गिरावट आने पर भी एसआइपी को बरकरार रखने से बाजार में रिकवरी होने पर अधिक फायदा मिलेगा। बाजार में गिरावट निवेशित बंद करने पर निवेशित रहने पर

वाली अवधि दिस. 2018-अप्रेल 20 दिस. 2018-अप्रेल 21

निवेश राशि 1.70 5.20

कुल कॉपरस 1.51 6.86

रिटर्न -16.2% 13.1% हॉकी की तरह गोल पर नजर

