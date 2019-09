‘Car of the year’ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुईं ये ‘Made in India’ कारें, नाम जानकर खुश हो जाएंगे आप

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिलहाल मंदी की चपेट में है लेकिन इसी दौरान एक अच्छी खबर आई है। दरअसल फ्रैंकफर्ट मे होने वाले ‘Car of the year award 2020' के लिए भारत में बनने वाली hyundai Venue और kia Seltos को ‘Car of the year’ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये खबर भारत के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इन दोनो ही कारों का रिसर्च और डेवलेपमेंट भारत में हुआ है और ये कारें इंटरनेशनल मार्केट में भी बेची जाती हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ‘Car of the year’ अवॉर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बेहद प्रतिष्ठित अवॉर्ड है। और ये दुनियाभर में बनने वाली सबसे अच्छी कारों को दिया जाता है। नॉमिनेट हुई कारों की अंतिम सूची को फ्रैंकफर्ट अंतर्राष्ट्रीय मोटर शो में प्रकाशित किया जाता है। इस इवेंट में वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, वर्ल्ड परफॉरमेंस कार ऑफ द ईयर, वर्ल्ड लग्जरी कार ऑफ द ईयर और वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर जैसी 4 कैटेगरी में कारों को नॉमिनेट किया जाता है।

किआ सेल्टोस और हुंडई वेन्यू को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत नॉमिनेट किया गया है। भारत में लॉन्च होते ही कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में हुंडई वेन्यू ने एक अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि hyundai Venue को लॉन्च हुए कुछ ही महीने हुए हैं और इस कार की पहले ही महीने में 45000 यूनिट बिक गई थी। ये आंकड़े इसलिए भी इंपोर्टेंट हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिलहाल मंदी के दौर से गुजर रही है। जब कार कंपनियां अपनी कारों की कम होती बिक्री से परेशान है ऐसे में वेन्यू के ये आंकड़े उसकी सफलता की कहानी बताते हैं। हुंडई वेन्यू एक डीजल और दो पेट्रोल वेरिएंट के साथ उपलब्ध है। जिसमे 1.2 और 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन वेरिएंट के साथ वेन्यू को उपलब्ध है।

वहीं किआ सेल्टोस की बात करें तो ये कार भी आते ही लोगों के दिलों पर छा गई है और क्रेटा को इस कार से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। सेल्टोस को तीन इंजन विकल्प और चार ट्रांसमिशन विकल्प के साथ दो वेरिएंट और आठ उप-वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस कार को पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है।