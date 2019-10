Nissan का शानदार दीवाली ऑफर, नई कार खरीदने पर मिल रही है 94000 रुपए की छूट

नई दिल्ली: दीवाली में लोग नई चीजें खरीदते हैं इसमें सोना चांदी से लेकर गाड़ी तक शामिल होता है । कंपनियां भी ऐसे में बिक्री बढ़ाने के लिए कई तरह के ऑफर्स की घोषणा की है। मारुति से लेकर हुंडई तक सभी कंपनियां ऑफर्स दे रही है। लेकिन आज हम आपको निसान की कारों पर चल रहे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं। दरअसल खास बात ये हैं कि य़े ऑफर्स सिर्फ अक्टूबर तक चल रहे हैं। इसलिए अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो इस दीवाली निसान की कारों को खरीद सकते हैं।

Nissan Kicks- निसान अपने नए एसयूवी किक्स पर 40,000 रुपयें तक के लाभ तथा 5 साल की वारंटी दे रही है। इसके साथ ही किक्स को खरीदने पर 0 प्रतिशत फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं निसान अपनी अन्य मॉडलों जैसे सनी, माइक्रा तथा माइक्रा एक्टिव पर 94,000 रुपयें तक का लाभ लेने का मौका दे रही है।

Datsun Go और Go plus- डैटसन की गो, गो+ तथा रेडी गो जैसे मॉडल पर 62,000 रुपयें तक का लाभ लेने का मौका दे रही है। कंपनी ने हाल ही में गो व गो+ मॉडल को सीवीटी गियरबॉक्स के साथ ऑटोमेटिक वैरिएंट में लॉन्च किया है।

त्योहारी सीजन में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है।

