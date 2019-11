8 लोग आसानी से समा जाते है इस धाकड़ एमपीवी में, कीमत भी है बेहद कम

नई दिल्ली: भारतीय कार ग्राहक जब भी कोई नई कार खरीदते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान कार के स्पेस पर जाता है। दरअसल भारत में लोगों का बड़ी कार खरीदने का उद्देश्य अपनी पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ ट्रैवेल करना होता है। ज्यादा स्पेस की वजह से कारों में आसानी से 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में अगर इन कारों की कीमत भी कम हो तो ये सोने पे सुहागे जैसा होता है। तो आज इस खबर में हम आपको ऐसी ही बेहद सस्ती फैमिली कारों के बारे में बताने जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं आदित्य ठाकरे, जानिए किन कारों में चलना पसंद करते हैं

Maruti Ertiga : मारुति अर्टिगा एक बेहद ही पॉपुलर एमपीवी है जिसे भारतीय ग्राहक काफी पसंद करते हैं। ये एक 7 सीटर कार है जिसमें आपको पूरी फैमिली आसानी से फिट हो जाती है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन का विकल्प मिलता है ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्यूल वेरिएंट खरीद सकते हैं। इस कार के पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये 1.4 लीटर का है जो 91bhp की पावर देता है वहीं डीजल इंजन की बात करें तो ये 1.3 लीटर का है जो 88bhp की पावर जेनरेट करता है। इस कार की कीमत 8 लाख 27 हजार रुपए से शुरू होती है।

Datsun Go Plus : पिछले कुछ सालों से भारत में डैटसन की कारों का क्रेज बढ़ा है। फैमिली कार की बात करें तो इन कारों में Datsun Go Plus एक बेहतरीन फैमिली कार है जो कि 7 सीटर है। इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो 68bhp की मैक्सिमम पावर जेनरेट करता है। इस कार को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 4 लाख की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

R15 और Pulsar को मात दे रही है Xtreme 200S, जानिए कितनी है कीमत

Renault Lodgy : रीनॉल्ट की लॉजी को भारत में टैक्सी के रूप में काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इस mpv में 8 लोगों के बैठने लायक जगह होती है। बेहतरीन स्पेस की वजह से इसे काफी पसंद किया जाता है और अगर इस कार की कीमत की बात करें तो यह 12 लाख रुपये से शुरू होती है।