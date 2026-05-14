राज्य में ई–कॉमर्स की तेज रफ्तार, बढ़ी संख्या

अमेजन बाजार ने तमिलनाडु में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के अनुसार राज्य से प्राप्त आदेशों में वर्ष-दर-वर्ष पांच गुना वृद्धि हुई है। चेन्नई ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई जहां नए ग्राहकों के पंजीकरण में दो गुना वृद्धि देखी गई। वेलूर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली भी प्रमुख शहरों में सम्मिलित हैं। कम मूल्य से प्रारंभ होने वाले उत्पाद, नि:शुल्क वितरण, सुविधाजनक वापसी और नकद वापसी जैसी सुविधाओं के कारण अमेजन बाजार बजट-सचेत ग्राहकों के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। यहां फैशन, गृह उपयोगी वस्तुएं, रसोई सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरणों सहित तीन करोड़ से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं। इस प्रकार तमिलनाडु में ऑनलाइन खरीदारी की दिशा में अमेजन बाजार ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।