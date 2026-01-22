सरकार ने कर्मचारियों की 99% मांगें सुलझाईं: स्टालिन का दावा

मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि उनकी द्रविड़ मॉडल सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान किया और उनकी अधिकांश मांगें सुलझा दी हैं। स्टालिन ने कहा, “हमने कर्मचारियों के आंदोलनों को गंभीरता से लिया और बार-बार वार्ता की। हमने टेस्मा या एस्मा लागू नहीं किया, न रातोंरात गिरफ्तारियां हुईं, न ही किसी को जेल भेजा।”