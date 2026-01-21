21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

तिरुपत्तूर में पहली बार दिखा दुर्लभ ब्लूथ्रोट, पोंगल Bird Count में 343 प्रजातियां दर्ज

तिरुपत्तूर में पोंगल बर्ड काउंट के दौरान पहली बार दुर्लभ ब्लूथ्रोट पक्षी देखने को मिला है। 14 से 17 जनवरी तक चले इस सर्वेक्षण में तमिलनाडु और पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर कुल 343 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं। यह पक्षी गिनती इलाके की जैव विविधता और प्रवासी प्रजातियों की मौजूदगी को उजागर करती है। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 21, 2026

bird count, blue throat

तिरुपत्तूर में पहली बार दिखा दुर्लभ ब्लूथ्रोट, पोंगल Bird Count में 343 प्रजातियां दर्ज

तिरुपत्तूर में पोंगल बर्ड काउंट के दौरान पहली बार दुर्लभ ब्लूथ्रोट पक्षी देखने को मिला है। 14 से 17 जनवरी तक चले इस सर्वेक्षण में तमिलनाडु और पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर कुल 343 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं। यह पक्षी गिनती इलाके की जैव विविधता और प्रवासी प्रजातियों की मौजूदगी को उजागर करती है।

पोंगल Bird Count में क्या हुआ?

पोंगल बर्ड काउंट में पहली बार तिरुपत्तूर में एक मादा ब्लूथ्रोट, जो सर्दियों में प्रवास करने वाली प्रजाति है, देखी गई। इसके अलावा, रोजी स्टर्लिंग, बार्न स्वैलो और नॉर्दर्न पिंटेल जैसी प्रवासी प्रजातियां भी बड़ी संख्या में नजर आईं। स्थानीय पक्षियों में ईस्टर्न कैटल एग्रीट, ग्लॉसी आइबिस और इंडियन पॉण्ड हेरॉन शामिल हैं। टफ्टेड डक, टैगा फ्लाइकैचर और ब्लू-चीक्ड बी-ईटर जैसे पक्षी भी इस बार की गिनती में शामिल हुए, जिससे इलाके की जैव विविधता सामने आई।

आद्रभूमियों का सर्वे और प्रजातियों की संख्या

पुदुचेरी के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बी. सुरेन्द्र के नेतृत्व में 52 आद्रभूमियों का सर्वे हुआ, जिसमें 150 प्रजातियां दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि टफ्टेड डक पहली बार विल्लुपुरम में देखी गई। वहीं, पश्चिमी घाटों से जुड़ी थिक-बिल्ड वॉर्बलर भी देखी गई। दक्षिण तमिलनाडु की डॉ. बी. कविता भारती ने तिरुनेलवेली में बड़ी संख्या में नॉब-बिल्ड डक और पेंटेड स्टॉर्क दर्ज की। उनकी निगरानी में 30 छात्रों ने पूम्पुहार कॉलेज सहित विभिन्न स्थानों पर 70 प्रजातियां दर्ज कीं।

पक्षी प्रजातियों में कमी क्यों आई?

पिछले वर्ष 383 प्रजातियां दर्ज की गई थीं, जबकि इस बार यह संख्या 343 रही। निरीक्षकों के अनुसार, जलाशयों में कम पानी या सूखे के कारण कई बतख प्रजातियों की संख्या घटी है। फिलहाल, कुछ अवलोकनों की समीक्षा बाकी है, जिससे अंतिम आंकड़ों में बदलाव संभव है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

Published on:

21 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / तिरुपत्तूर में पहली बार दिखा दुर्लभ ब्लूथ्रोट, पोंगल Bird Count में 343 प्रजातियां दर्ज

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

LIC ऑफिस में सहकर्मी ने अधिकारी पर छिड़का पेट्रोल लगा दी आग, तड़प-तड़प कर मौत

राष्ट्रीय

अभिभाषण पढ़े बिना तमिलनाडु विधानसभा से राज्यपाल का वॉक आउट

चेन्नई

Chennai मामल्लन जलाशय: 342.60 करोड़ की परियोजना से 13 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल

Chennai Mamallan Reservoir
चेन्नई

Chennai International Book Festival 2026 का भव्य समापन, CM स्टालिन ने की 84 किताबें लॉन्च

mk stalin
चेन्नई

‘बैल और इंसान’ की लड़ाई जारी, Jallikattu पर कब-कब लगी कोर्ट और सरकार की रोक, PCA Act के तहत क्या मिलता है दंड?

Jallikattu 2026
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.