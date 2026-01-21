तिरुपत्तूर में पहली बार दिखा दुर्लभ ब्लूथ्रोट, पोंगल Bird Count में 343 प्रजातियां दर्ज

पुदुचेरी के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बी. सुरेन्द्र के नेतृत्व में 52 आद्रभूमियों का सर्वे हुआ, जिसमें 150 प्रजातियां दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि टफ्टेड डक पहली बार विल्लुपुरम में देखी गई। वहीं, पश्चिमी घाटों से जुड़ी थिक-बिल्ड वॉर्बलर भी देखी गई। दक्षिण तमिलनाडु की डॉ. बी. कविता भारती ने तिरुनेलवेली में बड़ी संख्या में नॉब-बिल्ड डक और पेंटेड स्टॉर्क दर्ज की। उनकी निगरानी में 30 छात्रों ने पूम्पुहार कॉलेज सहित विभिन्न स्थानों पर 70 प्रजातियां दर्ज कीं।