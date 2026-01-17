17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

चार साल अटके छतरपुर के सीवर प्रोजेक्ट को मिली नई उम्मीद, नगर पालिका और ठेकेदार के बीच अनुबंध के बाद नारायणपुरा रोड से सर्वे शुरू

ठेकेदार के कर्मचारियों ने नारायणपुरा रोड से अंतिम सर्वे शुरू कर दिया है, जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jan 17, 2026

city

छतरपुर शहर

शहर के तालाबों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए वर्ष 2022 में स्वीकृत सीवर प्रोजेक्ट बीते चार साल से अटका हुआ था। तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण काम समय पर शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब नगर पालिका छतरपुर और मुंबई की कंपनी आरएनबी इंफ्रा के बीच अनुबंध होने के बाद परियोजना को नई दिशा मिली है। ठेकेदार के कर्मचारियों ने नारायणपुरा रोड से अंतिम सर्वे शुरू कर दिया है, जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

165 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 165 करोड़ रुपये है। सर्वे के बाद ठेकेदार फाइल का वेरिफिकेशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कराएगा और इसके बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए भोपाल भेजा जाएगा। अनुमोदन मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा।

शहर में तालाबों को स्वच्छ बनाने की योजना

प्रारंभ में नरायणपुरा और राजनगर रोड पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद फ्लौठा और सौंरा तालाब में इंटरमीडिएटर पंपिंग सिस्टम (आईपीएस) बनाया जाएगा, ताकि शहर के तालाबों में जमा गंदा पानी बाहर निकाला जा सके।

तीन फेज में पूरा होगा प्रोजेक्ट कार्य

फेज-1- शहर में 5 पानी की टंकियों का निर्माण।

फेज-2- शहर के तालाबों का सौंदर्यीकरण और सफाई।

फेज-3- 324 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी, साथ ही 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये पंपिंग स्टेशन पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।

प्रोजेक्ट अटकने के कारण शहर में समस्या

तीन साल पहले पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू नहीं हो पाया। गुजरात की कंपनी द्वारा डीपीआर समय पर तैयार न करने और बार-बार टेंडर निरस्त होने के कारण कार्य रुक गया था। इस कारण शहर के प्रमुख तालाबों प्रताप सागर, संकट मोचन, ग्वाल मंगरा और किशोर सागर में गंदगी, जलकुंभी और डेमली जैसी वनस्पतियां पनप गई हैं। इससे पानी दुर्गंधपूर्ण और अनुपयोगी हो गया है।

सर्वे कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में

नगर पालिका के उपयंत्री अंकित अरजरिया ने बताया, निर्माण एजेंसी और नगर पालिका के बीच अनुबंध हो गया है। ठेकेदार के कर्मचारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है। निर्माण जल्द शुरू करने के लिए ठेकेदार को अलग-अलग क्षेत्र का सर्वे करने कहा गया है, ताकि ड्राइंग जल्दी तैयार हो और अनुमोदन मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / चार साल अटके छतरपुर के सीवर प्रोजेक्ट को मिली नई उम्मीद, नगर पालिका और ठेकेदार के बीच अनुबंध के बाद नारायणपुरा रोड से सर्वे शुरू

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खराब प्रगति पर गौरिहार, लवकुशनगर एसडीओ और सब इंजीनियर की वेतन वृद्धि रोकी

meeting
छतरपुर

MP में शुरू होगा 165 करोड़ का प्रोजेक्ट, 324 KM का काम करेगी मुंबई की कंपनी

chhatarpur sewer project survey started 165 crore lake cleaning mp news
छतरपुर

एमपी में स्कूल के गेट पर लाठी और पत्थर बरसाता रहा उत्पाती, चीखते रहे बच्चे

chhatarpur
छतरपुर

धूप खिलने से राहत, रात के तापमान में 1 डिग्री का और आया उछाल, 7.4 डिग्री हुआ दर्ज, फिर से छाएगा कोहरा

weather
छतरपुर

छतरपुर में औद्योगिक निवेश की नई पहल: पठापुर और धामची में उद्योग लगेंगे, युवाओं को मिलेगा रोजगार

jila udhyog avam vyapar kendra
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.