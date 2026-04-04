पीएमजीएसवाई छतरपुर में प्रतिनियुक्ति का खेल, 8 माह पहले कार्यकाल खत्म फिर भी कुर्सी पर जमे जीएम

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यालय छतरपुर इन दिनों नियमों की धज्जियां उड़ाने और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। यहां प्रभारी महाप्रबंधक (जीएम) और एक विवादित लिपिक (बाबू) की ऐसी जुगलबंदी सामने आई है, जिसने पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बावजूद जीएम का पद पर बने रहना और पूर्व में गड़बड़ी के आरोपों में हटाए गए बाबू का दोबारा सक्रिय होना, बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है।