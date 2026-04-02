नया सत्र, पुरानी बदहाली: छतरपुर जिले के 40% स्कूलों में खेल के मैदानों का वजूद ही नहीं, कैसे निखरेगी प्रतिभा

राजनगर ब्लॉक: जिले का यह हिस्सा विकास के दावों में सबसे पीछे नजर आ रहा है। यहाँ संचालित स्कूलों में से 50 प्राथमिक और 15 माध्यमिक स्कूलों में खेल मैदान की सुविधा पूरी तरह शून्य है। यहां के बच्चों के लिए पीटी और अन्य खेल गतिविधियां केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं।

बिजावर ब्लॉक: यहां की स्थिति और भी बदतर है। बिजावर के 50 प्राथमिक स्कूलों के पास बच्चों की खेल गतिविधियों के लिए कोई निश्चित या सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। स्कूल परिसर के नाम पर केवल कुछ कमरों का ढांचा खड़ा है, जहां खेल की घंटी का कोई मतलब नहीं रह जाता।

