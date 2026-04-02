संघर्ष की जीत, राजनगर के मजदूर का बेटा खेलेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, दिव्यांग इंडियन टीम में चयन

इस माह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश से होगा। शहीद खान इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि शहीद इससे पहले पटना और उज्जैन में भी अपने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन से धाक जमा चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आयोजित 100 घंटे के क्रिकेट महाकुंभ में भी शहीद का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था।