छतरपुर में रियल एस्टेट का उछाल: एक साल में 20 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियां, महिलाओं के नाम निवेश में 40% की बढ़त

बुंदेलखंड के हृदय स्थल छतरपुर में जमीन और संपत्तियों की खरीदारी ने इस साल पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जिले के पंजीयन विभाग से प्राप्त ताजा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि छतरपुर अब निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन पर यह स्पष्ट हो गया है कि जिले में प्रॉपर्टी बाजार की चमक न केवल बरकरार है, बल्कि इसमें अभूतपूर्व तेजी आई है। इस साल जिले में 20 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ने नया इतिहास रच दिया है।