भीषण गर्मी की चपेट में एमपी का ये जिला, पहली बार पारा 40 पार, हीट वेव का येलो अलर्ट जारी

एक ओर जहां तपिश बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने जिले के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि बढ़ते तापमान के बीच जिले में झंझावत, वज्रपात और झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। आसमान में बादलों की मौजूदगी और तेज धूप की लुका-छिपी के कारण उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है। जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना भी जताई गई है।