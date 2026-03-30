30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

रिचार्ज 5जी का और सर्विस 4जी की: शहर में उपभोक्ताओं के साथ छल कर रहीं टेलीकॉम कंपनियां, हर 100 मीटर पर बदल रहा नेटवर्क, पूरे शहर में नहीं बिछ पाई लाइन

जिले के अंचल में तो नेटवर्क है ही नहीं, लोगों को पेड़ों या ऊंचाई पर जाकर नेटवर्क खोजना पड़ रहा है। इसमें चंदला क्षेत्र में तो लोग नेटवर्क न होने से गांव से बाहर आकर बात कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Mar 30, 2026

tower

मोबाइल टावर

उपभोक्ताओं के साथ टेलीकॉम कंपनियां छल कर रही हैं। 5जी नेटवर्क की स्पीड का वादा करके अभी शहर समेत जिले में पूरी तरह से लाइन बिछाने में भी कंपनियां खरी नहीं उतर पाई हैं। नतीजन हर सौ-दो सौ मीटर के बाद नेटवर्क बदल रहा है। जबकि उपभोक्ताओं से कंपनियां 5जी स्पीड का चार्ज वसूल रही हैं। वहीं जिले के अंचल में तो नेटवर्क है ही नहीं, लोगों को पेड़ों या ऊंचाई पर जाकर नेटवर्क खोजना पड़ रहा है। इसमें चंदला क्षेत्र में तो लोग नेटवर्क न होने से गांव से बाहर आकर बात कर रहे हैं।

डेढ़ गुना बढ़ा चार्ज

टेलीकॉम कंपनियों ने 5जी के नाम पर करीब डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज बढ़ा दिए हैं। इसके बाद भी नेटवर्क स्पीड में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका मतलब कंपनियों ने पैसा तो वसूला, लेकिन उपभोक्ताओं को सुविधा नहीं दी गई। छतरपुर शहर में अभी तक पूरी तरह से फाइव जी की स्पीड देने में टेलीकॉम कंपनियां विफल हैं।

करोड़ों का फायदा

टेलीकॉम कंपनियों को अकेले जिले से हर महीने करोड़ों का फायदा हो रहा है। जिले की लगभग 20 लाख आबादी है जिसमें सात से आठ लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। प्रत्येक उपभोक्ता कम से कम तीन सौ रुपए का रिचार्ज करा रहा है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने 5जी डाटा का चार्ज 350 रुपए तय किया है, उस हिसाब से केवल 28 दिनों में कंपनी के पास 28 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोग इससे बड़ा रिचार्ज कराते हैं तो यह संख्या और भी बढ़ रही है।

ट्राई के आदेश का उल्लंघन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने कंपनियों को 28 की जगह तीस दिन रिचार्ज अवधि करने की बात कही थी, लेकिन कंपनियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा पूरी तरह से फाइव जी स्पीड देने में कंपनियां असफल हैं।

सिग्नल की बेहतर स्ट्रैंथ

-80 डीबीएम- उत्कृष्ट- अधिकतम डाटा गति के साथ मजबूत सिग्नल
-80 से 90 डीबीएम- अच्छा- अच्छी डाटा स्पीड के साथ मजबूत सिग्नल
-90 से-100 डीबीएम- निष्पक्ष से कम विश्वसनीय, डाटा स्पीड तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन डाटा में मामूली कमी संभव है।
-110 डीबीएम- ड्रॉप-आउट प्रदर्शन में भारी गिरावट।

नेटवर्क 5जी स्पीड का दावा: 20 एमबीपीएस अधिकतम

वर्तमान में स्थिति:
3-7 एमबीपीएस डाउनलोड
1-7 एमबीपीएस अपलोड

इनका कहना है

हम केवल नेटवर्क के प्रसार पर नजर रखते हैं। कंपनियों द्वारा ई-गवर्नेस से बातचीत की जाती है। हम सूचना बस उपलब्ध कराते हैं।

धर्मेंद्र विश्वकर्मा, सूचना विज्ञान अधिकारी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 10:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / रिचार्ज 5जी का और सर्विस 4जी की: शहर में उपभोक्ताओं के साथ छल कर रहीं टेलीकॉम कंपनियां, हर 100 मीटर पर बदल रहा नेटवर्क, पूरे शहर में नहीं बिछ पाई लाइन

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 8 बीएमओ और 3 डॉक्टरों पर गिरी गाज

collector parth jaiswal
छतरपुर

हाइटेक हुआ झांसी रेल मंडल, एक ही छत के नीचे जुटेंगे सभी विभागों के विशेषज्ञ, वॉर रूम के जरिए आपात स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स की तैयारी और ट्रेनों की फुल-प्रूफ मॉनिटरिंग

war room
छतरपुर

रामनवमी : 50 हजार भक्तों के जयघोष से गूंजी नगरी, मातृशक्ति के हैरतअंगेज करतबों ने मोह लिया सबका मन

ramnavmi julus
छतरपुर

माता के दर्शन करने जा रही दो चचेरी बहने नदी में नहाते समय डूबी, इलाके में पसरा मातम

Two Cousin sisters ​​Drown While Bathing in ken River going to Vindhyavasini Temple MP news
छतरपुर

खजुराहो से रनेह वॉटरफॉल मार्ग का होगा कायाकल्प- पीडब्ल्यूडी 18.82 करोड़ की लागत से करेगा 13 किमी लंबी सडक़ का चौड़ीकरण

ranehfall road
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.