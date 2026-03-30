रिचार्ज 5जी का और सर्विस 4जी की: शहर में उपभोक्ताओं के साथ छल कर रहीं टेलीकॉम कंपनियां, हर 100 मीटर पर बदल रहा नेटवर्क, पूरे शहर में नहीं बिछ पाई लाइन

उपभोक्ताओं के साथ टेलीकॉम कंपनियां छल कर रही हैं। 5जी नेटवर्क की स्पीड का वादा करके अभी शहर समेत जिले में पूरी तरह से लाइन बिछाने में भी कंपनियां खरी नहीं उतर पाई हैं। नतीजन हर सौ-दो सौ मीटर के बाद नेटवर्क बदल रहा है। जबकि उपभोक्ताओं से कंपनियां 5जी स्पीड का चार्ज वसूल रही हैं। वहीं जिले के अंचल में तो नेटवर्क है ही नहीं, लोगों को पेड़ों या ऊंचाई पर जाकर नेटवर्क खोजना पड़ रहा है। इसमें चंदला क्षेत्र में तो लोग नेटवर्क न होने से गांव से बाहर आकर बात कर रहे हैं।