युद्ध के चलते एक्सपोर्ट ठप होने का असर, हरपालपुर मंडी में किसानों की मेहनत पर फिर रहा पानी, समर्थन मूल्य से 500 रुपए कम में बिक रहा गेहूं

गेहूं की कटाई तेज होते ही मंडी में सुबह से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग रही हैं। इमलिया के किसान दीपचंद्र राजपूत ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि एक महीने पहले तक यही गेहूं 2700 से 2800 रुपए में बिक रहा था, जिससे अच्छी उम्मीद थी। लेकिन अब घर में अनाज रखने की जगह नहीं है और ऊपर से बैंक का कर्ज व खाद-बीज की उधारी चुकानी है, इसलिए मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। सरसेड़ के किसान उदयभान भदौरिया का भी यही कहना है कि पैसे की तत्काल जरूरत के कारण वे सरकारी खरीदी शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते।