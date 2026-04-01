घायल बेटे को गोद में लेकर पहुंची दिव्यांग मां की बेबसी देख पसीजा प्रशासन, जनसुनवाई के बाद सुधरी गिल्ली पाल की ट्राइसाइकिल

दिव्यांग गिल्ली पाल पिछले छह महीनों से अपनी खराब ट्राइसाइकिल की बैटरी बदलवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही थीं। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि एक साल की सर्विस अवधि बीत जाने के बाद बैटरी का खर्च लाभार्थी को खुद उठाना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर गिल्ली पाल के लिए यह खर्च उठाना असंभव था। 17 मार्च को जब वह 100 किलोमीटर दूर से कलेक्टर कार्यालय आ रही थीं, तभी सड़क पार करते समय उनके साथ मौजूद उनका मासूम बेटा गिरकर घायल हो गया था। घायल बेटे को पट्टी बंधी हालत में गोद में लेकर जब वह जनसुनवाई में पहुंचीं, तो यह तस्वीर सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतीक बन गई थी।