MP News: छतरपुर में बड़ा हादसा, पॉलिश सेंटर में लगी आग, दुकान में रखे थे गैस सिलेंडर

दुकान के मालिक अब्दुल ने कहा कि वह सोने और चांदी की पॉलिशिंग का बिजनेस करते हैं। आग शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हालांकि, अभी सही कारण साफ नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। एम्बुलेंस के बारे में पूछे जाने पर, दुकानदार ने कहा कि एम्बुलेंस तो आई, लेकिन काफी देर से आई। अब्दुल ने बताया कि फायर ब्रिगेड को दुकान तक पहुंचने में दिक्कत हुई क्योंकि यह एक पतली गली में है, और रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए, इमरजेंसी में न तो एम्बुलेंस और न ही फायर ट्रक उस जगह तक पहुंच पाते हैं।