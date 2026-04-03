बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट: काम करने को कहा तो डंडे से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार



प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 7 बजे की है जब बुजुर्ग पंचू कुशवाहा अपने खेत में लहसुन उखाड़ रहे थे। इसी दौरान उनके तीन बेटों में सबसे बड़ा बेटा 35 वर्षीय रामकृपाल उर्फ गुल्लू वहां पहुंचा, जो रात भर घर से गायब था। जब पिता ने उसे आवारागर्दी छोड़कर काम में हाथ बंटाने की सलाह दी, तो सिरफिरा बेटा आगबबूला हो गया। उसने पास ही पड़े भारी डंडे को उठाकर पिता के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिए। गंभीर चोटों के कारण बुजुर्ग पंचू कुशवाहा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।