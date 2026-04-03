बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट: काम करने को कहा तो डंडे से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार

जांच करती पुलिस
थाना क्षेत्र के पनोठा गांव के रगुनिया पुरवा में एक बेटे द्वारा पिता की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत 35 वर्षीय बेटे ने मामूली सी बात पर अपने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर डंडे से हमला कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 7 बजे की है जब बुजुर्ग पंचू कुशवाहा अपने खेत में लहसुन उखाड़ रहे थे। इसी दौरान उनके तीन बेटों में सबसे बड़ा बेटा 35 वर्षीय रामकृपाल उर्फ गुल्लू वहां पहुंचा, जो रात भर घर से गायब था। जब पिता ने उसे आवारागर्दी छोड़कर काम में हाथ बंटाने की सलाह दी, तो सिरफिरा बेटा आगबबूला हो गया। उसने पास ही पड़े भारी डंडे को उठाकर पिता के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिए। गंभीर चोटों के कारण बुजुर्ग पंचू कुशवाहा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही ईसानगर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गहरवार के जंगलों की घेराबंदी की और हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब का आदी है और अक्सर घर में विवाद करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
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