दीपावली का दिखा उल्लास, 3 करोड़ के पटाखे फोड़े, 4 करोड़ की बिकी मिठाई, दीपों से जगमगा उठा शहर

पूरे शहर ने दीपों, रोशनी और उमंग से भरपूर दीपावली पर्व का उल्लासपूर्वक स्वागत किया। सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह नजर आया। घरों और प्रतिष्ठानों के आंगन में रंगोली, दीपमालाएं और फूलों की सजावट से वातावरण भक्तिमय बन गया। बाजारों में सुबह से ही खरीददारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, गेंदा के फूल, मिट्टी के दीपक, मिठाई और उपहार सामग्री खरीदने में व्यस्त दिखा। शाम को शुभ मुहूर्त में मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर लोगों ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद आतिशबाजी का दौर देर रात तक चलता रहा, जिससे पूरा शहर दीपों और रोशनी से नहा उठा।