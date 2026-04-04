जिला अस्पताल पार्किंग का ठेका होने से आसान होगी एम्बुलेंस की राह, बाइक चोरी की घटनाओं पर भी लगेगा विराम, दो साल बाद हो सका टेंडर

जिला अस्पताल में दो साल के इंतजार के बाद पार्किंग का ठेका होने जा रहा है, इसके लिए प्रबंधन ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही टेंडर ओपन कर दिए जाएंगे। टेंडर होने से पार्किंग व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आएगा, क्योंकि अभी यहां एक हजार से अधिक वाहनों की प्रतिदिन आवाजाही होती है। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को जहां मन में आया, वहीं वाहन खड़े कर देते हैं। दो साल से अस्पताल के सुरक्षाकर्मी अपने काम के साथ ही पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।