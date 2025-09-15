नाबालिगों के हाथ में चाबी थमा रहे अविभावक, हादसों का डर सिर पर

बीते आठ माह में शहर में 273 नाबालिग सडक़ हादसे का शिकार हुए हैं। जबकि 23 बच्चों ने अपनी जान गंवायी है। इसके बावजूद भी अविभावक बच्चों को अपने वाहनों की चाबी थमा रहे हैं।गैरजिम्मेदार हरकतजिला अस्पताल में आए दिन नाबालिग बच्चों के सडक़ हादसे के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसमें या तो बच्चे गंभीर रूप से शिकार हो रहे हैं। या फिर उन्होंने किसी को अपना शिकार बनाया है। जनवरी 2025 से अब तक 273 नाबालिग बच्चे सडक़ हादसों में घायल हुए हैं। वहीं 23 बच्चों की दुर्घटना में मौत हुई है। इसके बाद भी अविभावक चेते नहीं। नतीजन सडक़ पर आपको 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते दिख जाएंगे।