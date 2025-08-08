मॉल में 25 फीट की ऊंचाई से गिरी लिफ्ट, बच्चों समेत 11 घायल, मची चीख-पुकार

मॉल में करीब 25 फीट की ऊंचाई से लिफ्ट गिरी। जिसमें सभी लोग घायल हो गए। 5 महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में जगह कम थी। लिफ्ट ओवरलोड हो गई और वायर टूटने से हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच जुट गई है। हादसे में शर्मिला इनवाती के दोनों पैर टूट गए। उन्होंने बताया, तीसरी मंजिल पर लिफ्ट थी। दरवाजा खुला और तीन लोग सवार हुए। इसके बाद चार लोग और चढ़े। फिर दो बच्चों के साथ एक दंपती जैसे ही लिफ्ट में चढ़ी। तभी लिफ्ट का गेट भी बंद नहीं हुआ और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ओवरलोड होने पर अलॉर्म क्यों नहीं बजा?