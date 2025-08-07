देखते-देखते छह कैलेंडर वर्ष बीत गए,लघु वनोपज का नहीं बढ़ा समर्थन मूल्य



क्र लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति किलो

१. आचार गुठली १३० रुपए

२. पलास लाख २००

३. कुसुम लाख २७५

४. हर्रा २०

५. बहेड़ा २५

६. बेलगूदा ३०

७. बकोड़ा बीज २०

८. शहद २२५

९. महुआ फूल ३५

१०. महुआ बीज ३५

११. करंज बीज ४०

१२. नीम बीज ३०

१३. साल बीज २०

१४. नागरमोथा ३५

१५. जामुन बीज ४२

१६. आंवला गूदा ५२

१७. भिलावा ९

१८. अनंत मूल ३५

१९. अमलतास बीज १३

२०. अर्जुन छाल २१

२१. गिलोय ४०

२२. कींच बीज २१

२३. कालमेघ ३५

२४. बायबिडंग बीज ९४

२५. धवई फूल ३७

२६. वन तुलसी पत्तियां २२

२७. कुटज ३१

२८. मकोय २४

२९. अपंग पौधा २८

३०. इमली बीज सहित ३६

३१. सतावरी की सूखी जड़ १०७

३२. गुड़मार ४१

…