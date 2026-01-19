Churu : यथा स्थान नियुक्त प्रधानाचार्यों की शुरू हुई काउंसिलिंग फिर हो गई स्थगित

माध्यमिक शिक्षा बीकानेर निदेशालय (Directorate of Secondary Education Bikaner) की ओर से 5वीं बार कार्यक्रम जारी कर काउंसिलिंग के आदेश दिए जिस पर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी और 19 जनवरी को वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों की ओर से विद्यालयों के चयन एवं विकल्प लॉक किया जाना था। अब जारी प्रक्रिया के बीच इसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। रविवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर (Director of Secondary Education Rajasthan Bikaner) की ओर से जारी किए आदेशों में कहा गया है कि उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) में दायर डीबी सिविल याचिका और अन्य याचिकाओं न्यायालय के पारित समेकित अंतरिम आदेश की अनुपालना में प्राचार्य डीपीसी पदस्थापन 12 जनवरी को निर्देशानुसार आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।