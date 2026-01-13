13 जनवरी 2026,

मंगलवार

चूरू

Weather : सर्द हुए मौसम में चली शीतलहर से खेतों में जमी बर्फ की परत, रेड से यलो अलर्ट पर आया चूरू

आपदा प्रबंधन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले 24 घंटों में चूरू, डीडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनूं में शीतलहर जारी रहने की संभावना है।

Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 13, 2026

चूरू. नए साल में शुरू हुए सर्द मौसम अंचल ठहर सा गया है। निरंतर चल रही शीतलहर और सर्दी के कहर से सामान्य जनजीवन को झकझोकर रख दिया है। अभी सूर्य उत्तरायण में आए ही नहीं कि शीत हवाएं कभी मंदिम तो कभी समान्य गति से हिलोरे ले रही है। घना कोहरे से टपकती ओस की बूंदे अब बर्फ बनकर मरुधरा के खेतों में खड़ी फसल के पत्ता पर जम रही है। पत्ता पर जमी बर्फ की परत से पाळे जैसे हालात बन रहे हैं। तापमापी पारा निरंतर सामान्य से नीचे की ओर जा रहा है। जिसके क्रम में सोमवार को मौसम विभाग ने चूरू में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री रहा। दिन में अच्छी धूप खिलने से अधिकतम तापमापी पारे में सुधार आया और 21.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

सर्द मौसम में खुली स्कूलें
सर्दी के प्रकोप को देखते हुए 10 जनवरी तक घोषित अवकाश और रविवार की रही छुट्टी के बाद 12 जनवरी को स्कूले खुली। सर्दी के तीखे तेवर देखते हुए हालांकि स्कूलों में छोटे बच्चों की उपिस्थति कम रही लेकिन सरकारी स्तर पर अवकाश नहीं घोषित किया गया। सोमवार को कोहरा छाया रहा, शीतलहर होने से शुष्क मौसम में गलन रही जिससे ठिठुरन बढ़ी। सुबह देर बाद सूर्यदेव उदय हुए और अच्छी धूप खिलने से लोगों को धूप सेवन करने का अवसर मिला तो आमजन को सर्दी से थोड़ी राहत महसूस हुई। शहर के अगुण मौहल्ला के संचियाय माता मंदिर सहित अनेक मंदिरों के जलाशय के आसपास बफ जमी। गांव बूंटिया और घांघू गांव सहित अनेक क्षेत्रों में सुबह बफ जमी दिखाई दी। बाहर खड़ी गाडि़यों के शीशों पर पड़ी ओस की बूदें जमी तो दुपहिया वाहनों को चालू करने में लोगों को परेशानी हुई। सुबह सुबह दूध लानेवाले, अखबार वितरण करनेवाले तथा ब्रेड आदि की फैरी लगानेवालों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

फसलों पर जमी बर्फ
कोहरे और शीतलहर (Coldwave) का असर इतना तीखा रहा कि खेतों में खड़ी फसल पर गिरी ओस की बूंदे बर्फ बन गई। किसानों के अनुसार फलावर दे रही सरसों की फसल पर बर्फ की परत जमने से नुकसान हो सकता है। हालांकि धूप निकलने से बफ पिघल भी गई लेकिन इससे पाला पड़ने की संभावना प्रबल हो गई।

रेड से यलो अलर्ट पर आया चूरू
आपदा प्रबंधन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले 24 घंटों में चूरू, डीडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनूं में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसी क्रम में मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रदेश में अभी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान (Western Rajasthan) के कई क्षेत्रों में शीतलहर तथा अति शीतलहर की प्रबल संभावना है। सोमवार को रेड अलर्ट पर रहे चूरू के लिए मंगलवार को यलो अलर्ट जारी किया गया है।

13 Jan 2026 12:15 pm

Weather : सर्द हुए मौसम में चली शीतलहर से खेतों में जमी बर्फ की परत, रेड से यलो अलर्ट पर आया चूरू

चूरू

राजस्थान न्यूज़

