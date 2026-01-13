Weather : सर्द हुए मौसम में चली शीतलहर से खेतों में जमी बर्फ की परत, रेड से यलो अलर्ट पर आया चूरू

सर्द मौसम में खुली स्कूलें

सर्दी के प्रकोप को देखते हुए 10 जनवरी तक घोषित अवकाश और रविवार की रही छुट्टी के बाद 12 जनवरी को स्कूले खुली। सर्दी के तीखे तेवर देखते हुए हालांकि स्कूलों में छोटे बच्चों की उपिस्थति कम रही लेकिन सरकारी स्तर पर अवकाश नहीं घोषित किया गया। सोमवार को कोहरा छाया रहा, शीतलहर होने से शुष्क मौसम में गलन रही जिससे ठिठुरन बढ़ी। सुबह देर बाद सूर्यदेव उदय हुए और अच्छी धूप खिलने से लोगों को धूप सेवन करने का अवसर मिला तो आमजन को सर्दी से थोड़ी राहत महसूस हुई। शहर के अगुण मौहल्ला के संचियाय माता मंदिर सहित अनेक मंदिरों के जलाशय के आसपास बफ जमी। गांव बूंटिया और घांघू गांव सहित अनेक क्षेत्रों में सुबह बफ जमी दिखाई दी। बाहर खड़ी गाडि़यों के शीशों पर पड़ी ओस की बूदें जमी तो दुपहिया वाहनों को चालू करने में लोगों को परेशानी हुई। सुबह सुबह दूध लानेवाले, अखबार वितरण करनेवाले तथा ब्रेड आदि की फैरी लगानेवालों को परेशानी का सामना करना पड़ा।