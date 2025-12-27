ऑस्ट्रेलिया में 15 साल बाद मिली जीत के बावजूद बेन स्टोक्स ने उठाया बड़ा सवाल, स्मिथ का भी मिला साथ

इस मुकाबले की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 152 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 32.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। पिच पर छोड़ी गई 10 मिलीमीटर घास की वजह से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कुल छह सेशन में 36 विकेट गिरे। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए 14 साल का सूखा खत्म कर दिया।