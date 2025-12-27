ऑस्ट्रेलिया में 15 साल बाद मिली जीत के बावजूद बेन स्टोक्स ने उठाया बड़ा सवाल, स्मिथ का भी मिला साथ

Ben Stokes (Photo Credit - IANS)
Ben Stokes on MCG Pitch: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का मानना है कि अगर इस टेस्ट मैच के लिए विकेट की तैयारी दुनिया में कहीं और की गई होती, तो शायद उसकी ज्यादा आलोचना होती। उनका कहना है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि टेस्ट मैच दो दिन से भी कम समय में खत्म हो जाए।
इस मुकाबले की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 152 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 32.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। पिच पर छोड़ी गई 10 मिलीमीटर घास की वजह से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कुल छह सेशन में 36 विकेट गिरे। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए 14 साल का सूखा खत्म कर दिया।
मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा, "जब आप मैदान पर जाते हैं और आपके सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो आपको आगे बढ़कर उनका सामना करना होता है। लेकिन सच कहूं तो आप ऐसा नहीं चाहते। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आप नहीं चाहेंगे कि मुकाबला दो दिन से भी कम समय में खत्म हो जाए। यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन एक बार जब खेल शुरू हो जाता है तो आप इसे बदल नहीं सकते। जो परिस्थितियां आपके सामने होती हैं, आपको उन्हीं में खेलना होता है।"
ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने एमसीजी की पिच की तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि हेड ग्राउंड्समैन मैथ्यू पेज ने पिच पर इतनी घास क्यों छोड़ी। इस मुद्दे पर मैथ्यू पेज रविवार को मीडिया से बात करेंगे। स्टीव स्मिथ ने कहा, "हमने ग्राउंड्समैन को फैसला लेने दिया और जो उन्हें सही लगा, वह करने दिया। मैंने मुकाबले से पहले कहा था कि ऐसा लग रहा था कि यह विकेट काफी मदद करेगा, और शायद इसने हमारी सोच से भी ज्यादा मदद की।
उन्होंने आगे कहा, "बतौर ग्राउंड्समैन यह काम मुश्किल होता है। वे हमेशा सही संतुलन की तलाश में रहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले साल का विकेट शानदार था, उस दौरान मैच पांचवें दिन आखिरी सेशन तक चला था। अगर घास को 10 MM से घटाकर 8 MM कर दिया जाता, तो यह एक बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण विकेट होता। लेकिन ग्राउंड्समैन हमेशा सीखते रहते हैं और वह शायद इससे कुछ सीखेंगे, इसमें कोई शक नहीं।"
