पिता का अधूरा सपना, बेटे ने किया पूरा: भारतीय मूल के अमरीकी खिलाड़ी ने ऐसे रचा अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतिहास

जब नितीश ने हेलमेट उतारकर शतक पूरा किया और जश्न मनाया, तो स्टैंड्स में बैठे विक्रम और उनकी पत्नी स्वाति की आंखें नम हो गईं। तालियों की गूंज के बीच आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह पल सिर्फ बेटे की सफलता का नहीं था, बल्कि एक पिता के लंबे इंतजार के अंत का भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में विक्रम ने कहा, “मैं 1999 में हैदराबाद छोड़कर गया था। इंतजार बहुत लंबा रहा। कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि नितीश वह हासिल करे, जो मैं नहीं कर सका।”