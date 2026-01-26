T20 वर्ल्डकप से ठीक पहले बदलेगा टीम इंडिया का स्क्वॉड! जानें किसका कटेगा पत्ता और किसकी खुलेगी किस्मत

Team India Probable Update Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय स्क्वाड में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि इस सीरीज में दो ऐसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। पहले तिलक वर्मा और दूसरे वाशिंगटन सुंदर। हालांकि तिलक वर्मा की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। वह 4 फरवरी को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले वार्म-अप मैच में खेल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है।