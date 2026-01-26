T20 वर्ल्डकप से ठीक पहले बदलेगा टीम इंडिया का स्क्वॉड! जानें किसका कटेगा पत्ता और किसकी खुलेगी किस्मत

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Team India Probable Update Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय स्क्वाड में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि इस सीरीज में दो ऐसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। पहले तिलक वर्मा और दूसरे वाशिंगटन सुंदर। हालांकि तिलक वर्मा की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। वह 4 फरवरी को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले वार्म-अप मैच में खेल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है।
इस बीच तीसरे टी20 मुकाबले में जब रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, तो इससे यह संकेत मिल गया कि हो सकता है वह वर्ल्ड कप टीम में वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेस करें। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन और ज्यादा मजबूत होगी, साथ ही स्पिन आक्रमण भी बेहतर होगा। क्योंकि कुलदीप यादव अब तक कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। हालांकि बचे हुए दो मुकाबलों में उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी।
अगर रवि बिश्नोई का यही फॉर्म जारी रहता है, तो वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में रवि बिश्नोई ने चार ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च किए थे और दो विकेट चटकाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के उन दो बल्लेबाजों को आउट किया था, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इतना ही नहीं, गुवाहाटी की पिच काफी सपाट थी, इसके बावजूद उनकी किफायती गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं को जरूर प्रभावित किया होगा।
दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेलते रहे हैं, लेकिन वह हाल के समय में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम के स्क्वाड में बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को करेगी, जहां वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना मुकाबला खेलेगी। इससे पहले भारतीय टीम 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वार्म-अप मैच खेलेगी।
