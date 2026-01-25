25 जनवरी 2026,

गुवाहाटी में बुमराह ने किया नया कारनामा, 15 मिनट में हार्दिक पंड्या को इस मामले में छोड़ा पीछे

Most T20I Wickets for India: गुवाहाटी टी20 में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 25, 2026

Jasprit Bumrah Record

जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

IND vs NZ 3rd T20I Bumrah Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 153 बनाएं। इस दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 15 मिनट के भीतर हार्दिक पंड्या को पछाड़ दिया और भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।

तीसरे स्थान पर खिसके हार्दिक

इस मुकाबले में जब हार्दिक पंड्या ने डेरिल मिचेल को 14 के स्कोर पर 15 ओवर में आउट किया, तब वह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के नाम है, जिन्होंने 111 विकेट चटकाए हैं। हालांकि हार्दिक पंड्या को 15 मिनट के भीतर बुमराह ने तीसरे स्थान पर खिसका दिया। जसप्रीत बुमराह ने काइल जेमिसन और मिचेल सैंटनर को आउट किया, जिसे वह 106 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। हार्दिक पांड्या के नाम 105 विकेट दर्ज हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी, लेकिन उसकी शुरुआत बेहद खराब रही। हर्षित राणा ने तीसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अगले ओवर में रचिन रविंद्र हार्दिक पांड्या का शिकार हो गए। छठे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाज़ी करने आए और अपनी पहली ही गेंद पर टिम साउदी को बोल्ड कर दिया। इसके बाद मार्क चैपमैन को रवि बिश्नोई ने पवेलियन की राह दिखाई। डेरिल मिचेल को 15वें ओवर में हार्दिक पंड्या ने आउट कर न्यूजीलैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया।

रवि बिश्नोई रहे किफायती

इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मिचेल सैंटनर और काइल जेमिसन के विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, जबकि कप्तान मिचेल सैंटनर 32 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए सबसे शानदार गेंदबाज़ी जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने चार ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। रवि बिश्नोई ने भी किफायती गेंदबाज़ी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए।

इसके अलावा हार्दिक पंड्या ने तीन ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने चार ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कुलदीप यादव और शिवम दुबे को इस मुकाबले में कोई सफलता नहीं मिली। कुलदीप यादव की जमकर पिटाई हुई और उन्होंने तीन ओवर में 32 रन लुटाए, जबकि शिवम दुबे ने दो ओवर में 24 रन खर्च किए।

