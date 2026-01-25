गुवाहाटी में बुमराह ने किया नया कारनामा, 15 मिनट में हार्दिक पंड्या को इस मामले में छोड़ा पीछे

इस मुकाबले में जब हार्दिक पंड्या ने डेरिल मिचेल को 14 के स्कोर पर 15 ओवर में आउट किया, तब वह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के नाम है, जिन्होंने 111 विकेट चटकाए हैं। हालांकि हार्दिक पंड्या को 15 मिनट के भीतर बुमराह ने तीसरे स्थान पर खिसका दिया। जसप्रीत बुमराह ने काइल जेमिसन और मिचेल सैंटनर को आउट किया, जिसे वह 106 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। हार्दिक पांड्या के नाम 105 विकेट दर्ज हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।