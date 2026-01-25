सूर्यकुमार यादव को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, टी20 वर्ल्डकप को लेकर दी ये चेतावनी

Team India in ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ 7 फरवरी से होगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत इसी दिन यूएसए के खिलाफ मुकाबले से करेगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। ऐसे में इस बार रोहित शर्मा की जगह सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया खिताब डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी। इस टूर्नामेंट से पहले रोहित शर्मा ने सूर्या की कप्तानी की जमकर तारीफ की लेकिन टूर्नामेंट में कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है।