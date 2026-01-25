25 जनवरी 2026,

क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, टी20 वर्ल्डकप को लेकर दी ये चेतावनी

Rohit Sharma on Suryakumar Yadav: टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन कर रही है, जिसे देख पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्या की जमकर तारीफ की है लेकिन वर्ल्डकप को लेकर चेतावनी भी दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 25, 2026

Rohit Sharma and Suryakumar Yadav ()

रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

Team India in ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ 7 फरवरी से होगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत इसी दिन यूएसए के खिलाफ मुकाबले से करेगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। ऐसे में इस बार रोहित शर्मा की जगह सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया खिताब डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी। इस टूर्नामेंट से पहले रोहित शर्मा ने सूर्या की कप्तानी की जमकर तारीफ की लेकिन टूर्नामेंट में कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है।

सूर्या की फॉर्म का टीम पर असर

रोहित शर्मा ने जियोहॉस्टार से बात करते हुए कहा, "कप्तान के फॉर्म में होने से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। यह सिर्फ कप्तान के बारे में नहीं है। अगर सूर्या जैसा कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, तो आप अपने 7-8 बल्लेबाजों में से एक को खो देते हैं। इससे पूरी लाइनअप कमजोर हो जाती है। सूर्या एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। अगर उनके प्रदर्शन में गिरावट आती है, तो इससे टीम को नुकसान होता है।"

उन्होंने कहा, "सूर्या हाई स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे शॉट खेलते हैं जो विपक्षी टीम की प्लान को बिगाड़ देते हैं। वह गेंदों को ऐसी जगहों पर मारते हैं जहां उम्मीद नहीं होती। वह ऐसे शॉट खेलते हैं जो दूसरे नहीं खेल सकते। इससे गेंदबाज पर दबाव पड़ता है, जिससे वे सोचने लगते हैं, 'अब मैं क्या करूं? मैं उनसे कैसे निपटूं?' जब सूर्या जैसा खिलाड़ी फॉर्म में होता है, तो यह पूरी टीम को मजबूत बनाता है, न सिर्फ उनके आत्मविश्वास की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि वह खेल में क्या लाते हैं।"

बताया कहां रहना होगा सावधान

रोहित ने खेल को समझने के मामले में सूर्यकुमार की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता की भी तारीफ की और कहा, "सूर्या को खेल की बहुत अच्छी समझ है। वे जानते हैं कि कैसे अपने आस-पास के खिलाड़ियों से बेस्ट प्रदर्शन करवाना है। टी20 वर्ल्ड कप में, कुछ मुश्किल पल आएंगे जहां हमें सावधान रहना होगा। यह एक परीक्षा होगी, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों ने पहले भी हाई प्रेसर वाले मैच खेले हैं। वे इसे संभाल लेंगे।"

ऐसा है टी20 वर्ल्डकप का फॉर्मेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 8 मार्च को खिताबी मुकाबला भी शामिल है। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से दो टीमें सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी। सुपर 4 में दो ग्रुप होंगे, जहां सभी टीमें आपस में भिड़ेंगी। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।

टीम इंडिया की नकल कर रहा पाकिस्तान! टी20 वर्ल्डकप की टीम में किए 7 बड़े बदलाव, नहीं दिखेंगे ये स्टार
क्रिकेट
Wasim Akram angry on Haris Rauf

