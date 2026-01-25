टीम इंडिया की नकल कर रहा पाकिस्तान! टी20 वर्ल्डकप की टीम में किए 7 बड़े बदलाव, नहीं दिखेंगे ये स्टार

T20 World Cup 2026, Pakistan Full Squad: रविवार को पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलमान अली आगा संभालेंगे। हर बार की तरह इस बार भी टीम चयन को लेकर पाकिस्तान ने सभी को चौंका दिया है। बिग बैश लीग में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले बाबर आज़म को टीम में जगह दी गई है, जबकि उसी लीग में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।