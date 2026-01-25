टीम इंडिया की नकल कर रहा पाकिस्तान! टी20 वर्ल्डकप की टीम में किए 7 बड़े बदलाव, नहीं दिखेंगे ये स्टार

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। (फोटो सोर्स: IANS)
T20 World Cup 2026, Pakistan Full Squad: रविवार को पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलमान अली आगा संभालेंगे। हर बार की तरह इस बार भी टीम चयन को लेकर पाकिस्तान ने सभी को चौंका दिया है। बिग बैश लीग में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले बाबर आज़म को टीम में जगह दी गई है, जबकि उसी लीग में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
टीम इंडिया की नकल करते हुए पाकिस्तान ने अपनी पिछली वर्ल्ड कप टीम से 7 बदलाव किए हैं। भारतीय टीम ने इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए सबसे पहले अपने स्क्वॉड का ऐलान किया था और उसमें भी 7 बड़े बदलाव देखने को मिले थे। पाकिस्तान के इस फैसले को भारतीय टीम की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
पाकिस्तान की वर्ल्डकप की टीम में आजम खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और मोहम्मद अब्बास अफरीदी नहीं चुने गए हैं। इनकी जगह फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा को शामिल किया गया है।
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।
बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सईम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग