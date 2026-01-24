अंडर-19 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का धमाका, 7 विकेट से हारी न्यूजीलैंड, बिना मैच जीते सुपर 6 में एंट्री, जानें कैसे

IND U19 vs NZ U19 Highlights: U-19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। यह मुकाबला भी बारिश से बाधित रहा। इससे पहले न्यूजीलैंड के दोनों मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट खोकर 135 रन बनाए। भारत ने इस लक्ष्य को सिर्फ 79 गेंदों में ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में 40 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे ओपनिंग करने की बजाय वन-डाउन पर बल्लेबाजी करने उतरे और 27 गेंदों में 47 रन ठोक दिए।