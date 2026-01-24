24 जनवरी 2026,

क्रिकेट

अंडर-19 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का धमाका, 7 विकेट से हारी न्यूजीलैंड, बिना मैच जीते सुपर 6 में एंट्री, जानें कैसे

U19 World Cup 2026, Super 6: भारतीय टीम से हार के बावजूद सुपर 6 में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम लेकिन खेलेगी सिर्फ 2 मैच। यहां समझे पूरा समीकरण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 24, 2026

U91 Team India

वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे (फोटो- IANS)

IND U19 vs NZ U19 Highlights: U-19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। यह मुकाबला भी बारिश से बाधित रहा। इससे पहले न्यूजीलैंड के दोनों मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट खोकर 135 रन बनाए। भारत ने इस लक्ष्य को सिर्फ 79 गेंदों में ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में 40 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे ओपनिंग करने की बजाय वन-डाउन पर बल्लेबाजी करने उतरे और 27 गेंदों में 47 रन ठोक दिए।

सुपर 6 के 2 ग्रुप्स की टीमें

यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत है। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं जीत पाई। उसके पहले दो मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे और तीसरे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने सुपर सिक्स में जगह बना ली है। सुपर सिक्स के ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं, तो सुपर सिक्स के ग्रुप-2 में भारत, बांग्लादेश, जिंबॉब्वे, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को रखा गया है।

भारतीय टीम को सुपर सिक्स में पांच के बजाय सिर्फ दो ही मैच खेलने हैं, क्योंकि वह बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को पहले ही हरा चुकी है, जबकि इंग्लैंड ने अपने ग्रुप में तीनों मैच जीते थे। भारतीय टीम सुपर सिक्स में 27 जनवरी को जिंबॉब्वे और 1 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। दूसरी ओर, ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों ने अपने तीनों मुकाबले ग्रुप स्टेज में जीते थे, इसलिए वे आपस में नहीं भिड़ेंगे। दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा।

बिना मैच जीते Super 6 में कैसे पहुंची न्यूजीलैंड

अब सवाल यह है कि न्यूजीलैंड बिना कोई मैच जीते सुपर सिक्स में कैसे पहुंचा। दरअसल, एक ग्रुप में चार टीमें होती हैं, जिनमें से सिर्फ एक टीम को ही बाहर होना होता है और तीन टीमें अगले दौर में पहुंचती हैं। इसी वजह से ग्रुप-बी में न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर रही। उसने अपने दो मैच ड्रॉ होने के कारण दो अंक हासिल किए, जबकि अमेरिका की टीम का सिर्फ एक मुकाबला रद्द हुआ था और दो मैच वह हार गई थी, इसलिए वह बाहर हो गई।

भारतीय टीम तीनों मैच जीतकर ग्रुप में टॉप पर रही, जबकि बांग्लादेश ने एक मैच जीता, एक गंवाया और एक ड्रॉ रहा, जिसके चलते वह तीन अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, बल्कि जिंबॉब्वे भी बिना कोई मैच जीते सुपर सिक्स में पहुंच चुकी है। उसने तीन मैच खेले, जिनमें दो हारे और एक ड्रॉ रहा। हालांकि, नेट रन रेट के मामले में स्कॉटलैंड पीछे रह गया और चौथे स्थान पर रहा, जबकि तीसरा स्थान हासिल कर जिंबॉब्वे ने ग्रुप-सी से सुपर सिक्स में जगह बना ली।

25 जनवरी को सिर्फ इंडिया vs न्यूजीलैंड नहीं, BBL और SA20 के फाइनल भी होंगे, जानें कहां देखें लाइव
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम

