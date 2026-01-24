25 जनवरी को सिर्फ इंडिया vs न्यूजीलैंड नहीं, BBL और SA20 के फाइनल भी होंगे, जानें कहां देखें लाइव

सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले की। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 48 रन से जीत हासिल की थी, वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया था।