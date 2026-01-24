25 जनवरी को सिर्फ इंडिया vs न्यूजीलैंड नहीं, BBL और SA20 के फाइनल भी होंगे, जानें कहां देखें लाइव

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Cricket Match Live Streaming Details: 25 जनवरी को क्रिकेट फैंस को फुल डोज मिलने वाला है, क्योंकि इस दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। जहां भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं सीरीज में बने रहने के इरादे से न्यूजीलैंड की टीम उतरेगी।
इस मुकाबले के अलावा दो टी20 लीग के फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे। पहला फाइनल बिग बैश लीग 2025-26 का खेला जाएगा, जहां पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स की टीमें आमने-सामने होंगी। इसके बाद एसए20 का खिताबी मुकाबला शाम 7:00 बजे से शुरू होगा, जहां प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाएगा। चलिए जानते हैं कि इन मुकाबलों को आप कहां-कहां और कब देख सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले की। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 48 रन से जीत हासिल की थी, वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया था।
हालांकि, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू होगा, तब बिग बैश लीग के नए चैंपियन का फैसला हो चुका होगा। दरअसल, भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला भी जियोस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है।
इसके बाद शाम 7:00 बजे से एसए20 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा, जहां प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मैच भी शाम 7:00 बजे शुरू होगा और इसे जियोस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग