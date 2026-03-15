जिसे सेमीफाइनल में धोया, उसी के खिलाफ 91 रन पर ढेर हुई न्यूजीलैंड, मिचेल सेंटनर ने बताई कहां हुई चूक

NZ vs SA 1st T20 Highlights: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम 91 रन पर ढेर हो गई। वही टीम, जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया था। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और पूरी टीम सिर्फ 15 ओवर में ही 91 रन पर सिमट गई। 92 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने सिर्फ तीन विकेट गंवाकर 17वें ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया।