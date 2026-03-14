‘मैं दिल्ली कैपिटल्स का मेंटॉर नहीं बन सकता’, IPL 2026 से पहले अचानक इस दिग्गज ने छोड़ा DC का साथ

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होगी। इससे पहले केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के मेंटॉर पद से इस्तीफा दे दिया है। 45 वर्षीय पीटरसन का कहना है कि वह इस भूमिका के लिए जरूरी समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि, वह इस टूर्नामेंट में कमेंट्री बॉक्स में वापसी करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल फरवरी में पीटरसन को आईपीएल 2025 के लिए इस भूमिका में नियुक्त किया था।