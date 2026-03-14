NZ vs SA: साउथ अफ्रीका को हराने के लिए न्यूजीलैंड ने चली बड़ी चाल, टी20 सीरीज में उतार दिए 2 कप्तान

NZ vs SA T20 Series 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका (South Africa national cricket team) को न्यूजीलैंड (New Zealand national cricket team) ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। सेमीफाइनल हारने से पहले साउथ अफ्रीका ने एक भी मैच नहीं गंवाया था। उसने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया (India national cricket team) के खिलाफ भी जीत हासिल की थी और न्यूजीलैंड को भी ग्रुप स्टेज में शिकस्त दी थी। हालांकि प्रोटियाज टीम को उसी फॉर्मेट में कीवी टीम से बदला लेने का मौका मिल गया है। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अपने घर में सीरीज जीतने की पूरी तैयारी कर ली है।