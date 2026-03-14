14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेशी कप्तान ने क्यों सलमान आगा को किया रनआउट? कहा- अगर नहीं करता रनआउट तो…

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में सलमान आगा के रनआउट की घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है, कोई इसे सही बता रहा है तो कोई गलत। इस बीच बांग्लादेशी कप्तान ने बताया कि आखिरी क्यों उन्होंने सलमान को रनआउट किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 14, 2026

Salman Agha MEhadi Miraz

सलमान आगा और मेहदी मिराज (फोटो- Bangladesh Cricket)

Salman Agha Run Out Controversy: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। यह मैच सलमान आगा के रन-आउट के तरीके को लेकर चर्चा में है। आगा को जिस तरह आउट किया गया उसे खेल की भावना के खिलाफ माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश कप्तान मेहदी हसन मिराज की जमकर आलोचना हो रही है तो दूसरी ओर सलमान आगा की भी गलती बताई जा रही है।

सलमान आगा ने कहा, "मुझे लगता है कि खेल भावना होनी चाहिए। वह मेहदी को गेंद वापस देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इसे डेड करार दिया जा सकता था। गेंद मेरे पैड पर और फिर मेरे बैट पर लगी। इसलिए मुझे लगा कि वह अब मुझे रन-आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल पहले ही मेरे पैड और मेरे बैट पर लग चुकी थी। मैं बस उन्हें गेंद वापस देने की कोशिश कर रहा था। मैं रन नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन उसने पहले ही रन-आउट करने का फैसला कर लिया।"

सलमान ने नहीं बताई मिराज की गलती

आगा ने कहा, "बांग्लादेश ने जो किया है वह कानून के अंदर है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि यह सही है, तो यह सही है, लेकिन मेरे नजरिए से, मैं इसे अलग तरह से करता। मैं खेल भावना के लिए जाता। हमने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं करेंगे।"

आगा रन आउट होने के बाद काफी गुस्से में नजर आए थे और उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर उन्होंने कहा, "उस पल मैंने गुस्से में रिएक्शन दिया था। उस समय ने मुझे कुछ नजरिया दिया है। कुछ चीजों को अलग तरह से हैंडल करना चाहिए।"

घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर की चौथी गेंद पर घटी। मेहदी हसन मिराज की गेंद को मोहम्मद रिजवान ने गेंदबाज की दिशा में खेला। गेंद पकड़ने की कोशिश में मिराज नॉन स्ट्राइक वाली क्रीज से बाहर खड़े सलमान अली आगा से लड़ गए। गेंद रुक गई थी इसलिए आगा ने सिंगल लेने का इरादा छोड़ दिया और गेंद खुद उठाकर मिराज को देने लगे। इतने में मिराज ने गेंद लेकर विकेट पर दे मारा। आगा क्रीज के बाहर थे और अपील के बाद उन्हें तीसरे अंपायर ने रन आउट करार दिया। आगा गेंद गेंदबाज को देने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रन आउट दे दिया गया। इसलिए फैसले को खेल भावना के विपरीत माना जा रहा है।

मिराज ने इस वजह से किया रनआउट

बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने इस घटना पर कहा, "मेरा इरादा केवल गेंद को रोकने और संभावित रन को बचाने का था। वह क्रीज से बाहर थे और मैं सिर्फ गेंद की तरफ जा रहा था। अगर मैं गेंद को मिस कर देता तो वह आसानी से रन ले सकते थे, इसलिए मैंने स्टंप्स पर थ्रो करने का फैसला किया।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

14 Mar 2026 05:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेशी कप्तान ने क्यों सलमान आगा को किया रनआउट? कहा- अगर नहीं करता रनआउट तो…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

‘मैं दिल्ली कैपिटल्स का मेंटॉर नहीं बन सकता’, IPL 2026 से पहले अचानक इस दिग्गज ने छोड़ा DC का साथ

केविन पीटरसन (फोटो- IANS)
क्रिकेट

वर्ल्डकप दांव पर हो तब भी ऐसा मत करना… विवादित ‘रन आउट’ पर कैफ का बांग्लादेशी कप्तान पर फूटा गुस्सा

Salman Agha Controversial Run Out , Mehidy Hasan Miraz Sportsmanship , Mohammad Kaif on Bangladesh Captain , Pakistan vs Bangladesh Cricket Controversy , Salman Agha vs Mehidy Hasan Miraz , Cricket Spirit Debate , Mohammad Kaif Viral Tweet , सलमान आगा रन आउट विवाद, pakistan vs bangladesh salman agha controversial runout mehidy hasan miraz mohammad kaif reaction
क्रिकेट

वर्ल्ड कप से बाहर होने पर क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना? जानें PCB के इस बड़े फैसले का सच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

NZ vs SA: साउथ अफ्रीका को हराने के लिए न्यूजीलैंड ने चली बड़ी चाल, टी20 सीरीज में उतार दिए 2 कप्तान

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

IPL 2026: छक्कों की बरसात के लिए तैयार है माही का हथियार, बल्ले को धार देते हुए धोनी का वीडियो हुआ वायरल

,MS Dhoni Preparing Bat Video ,IPL 2026 CSK vs RR ,MS Dhoni Last IPL Season ,Sanju Samson in CSK IPL 2026 ,MS Dhoni Bat Grinding Video ,Chennai Super Kings 6th Trophy ,Ravindra Jadeja in Rajasthan Royals, ms dhoni preparing bat video ipl 2026 csk final season news, ms dhoni, latest cricket news
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.