वर्ल्ड कप से बाहर होने पर क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना? जानें PCB के इस बड़े फैसले का सच

मामले ने तूल पकड़ा तो पीसीबी के प्रवक्ता आमिर मीर (Amir Mir) ने चुप्पी तोड़ते हुए इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और न ही ऐसी किसी कार्रवाई की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि पीसीबी में कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैली अफवाह है। अगर कभी ऐसा हुआ हो या ऐसा कोई प्रावधान हो तो लोग बताएं।