बदला हुआ पूरा! पहले वनडे में जो पाकिस्तान के साथ हुआ, वही दूसरे वनडे में बांग्लादेश के साथ हुआ

माज सदाकत ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 40 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 59 गेंदों में 44 रन बनाए। सलमान आगा ने 62 गेंदों में 64 रन बनाए, लेकिन वह मेहदी हसन मिराज के हाथों रनआउट होकर पवेलियन लौटे। हालांकि यह रनआउट काफी विवादित रहा। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका और पाकिस्तान की पूरी टीम 47.3 ओवर में 274 रन पर ऑलआउट हो गई।