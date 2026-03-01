सलमान आगा ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा करेंगे बांग्लादेशी! क्रीज के बाहर रोका, रनआउट कर भेजा पवेलियन, देखें वीडियो

दरअसल, पाकिस्तान की पारी का 39वां ओवर मेहदी हसन मिराज डाल रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सामने की तरफ शॉट खेला। गेंद सलमान के पैरों के पास आकर रुक गई। क्रीज से बाहर होने के बावजूद सलमान गेंद को उठाने के लिए नीचे झुक गए। हालांकि, मेहदी हसन ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद पर झपट्टा मारा और बॉल उठाकर तुरंत स्टंप पर दे मारी। जब मेहदी हसन ने थ्रो मारा, उस समय सलमान क्रीज से बाहर थे और उन्हें रनआउट करार दे दिया गया।