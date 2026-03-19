चीफ सेलेक्टर का पद अभी नहीं छोड़ना चाहते अगरकर! जानें उनके कार्यकाल में कैसा रहा है टीम का प्रदर्शन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) फिलहाल अगरकर के अनुरोध पर विचार कर रहा है। मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर की जगह लेने के लिए एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम भी चर्चा में है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय बोर्ड की तरफ से नहीं लिया गया है। अगरकर जून 2023 में सेलेक्शन कमेटी के प्रमुख बने थे। एक एक्सटेंशन के बाद उनका कार्यकाल जून 2026 तक है। मुख्य चयनकर्ता के रूप में अगरकर का कार्यकाल बेहद सफल रहा है। उनके कार्यकाल में भारत ने दो टी20 विश्व कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। 2023 और 2025 का एशिया कप भी भारत ने जीता है।