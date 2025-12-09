9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड की बनाई गई वीडियो, सोशल मीडिया पर हुई वायरल, क्रिकेटर ने लगाई जमकर लताड़

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने पैपराजी के बर्ताव पर नाराजगी जताई है और उन्हें महिलाओं का सम्मान करने के लिए कहा है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 09, 2025

Hardik Pandya and Mahieka Sharma

हार्दिक पंड्या और माहिका शर्मा (फोटो- IANS)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा। इस मैच से कुछ देर पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हार्दिक पंड्या ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पैपराजी (सेलिब्रिटीज़ के फोटो क्लिक करने वाले) के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। पंड्या ने उस पोस्ट में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें महिका की गलत एंगल से फोटो क्लिक की गई हैं और वीडियो बनाया गया है।

हार्दिक पंड्या इस घटना से काफी नाराज नज़र आए और उन्होंने पैपराजी से देश में महिलाओं के प्रति ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की। हार्दिक ने आगे कहा, “मैंने हमेशा मीडिया का सम्मान किया है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि सब कुछ क्लिक्स, व्यूअरशिप और सनसनीखेज खबरों के इर्द-गिर्द नहीं घूमना चाहिए। यह हेडलाइंस या किसने क्या क्लिक किया, इसके बारे में नहीं है, यह सिर्फ सम्मान के बारे में है। महिलाओं को गरिमा मिलनी चाहिए। हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं।”

हार्दिक ने कहा कि वह मीडिया के उन भाइयों की कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया थोड़ा और ध्यान रखें। हर चीज़ को कैमरे में कैद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर एंगल से तस्वीर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए इस खेल में थोड़ी इंसानियत बनाए रखें। धन्यवाद।”

