हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड की बनाई गई वीडियो, सोशल मीडिया पर हुई वायरल, क्रिकेटर ने लगाई जमकर लताड़

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा। इस मैच से कुछ देर पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हार्दिक पंड्या ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पैपराजी (सेलिब्रिटीज़ के फोटो क्लिक करने वाले) के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। पंड्या ने उस पोस्ट में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें महिका की गलत एंगल से फोटो क्लिक की गई हैं और वीडियो बनाया गया है।