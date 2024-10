IND vs BAN Test Series 2024: 2 टेस्ट की 4 पारियों में सिर्फ 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को मिला ये अवॉर्ड

IND vs BAN Test Series 2024: भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के टीम इंडिया ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। इस सीरीज में सिर्फ 4 विकेट हासिल करने वाले मोहम्मद सिराज को कोच टी दिलीप अवॉर्ड दिया।

नई दिल्ली•Oct 02, 2024 / 03:23 pm• Vivek Kumar Singh

Best Fielders of The Test Series 2024 IND vs BAN: बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को कानपुर टेस्ट में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद सीरीज के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों का खिताब मिला। बीसीसीआई डॉट टीवी पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने बताया कि जायसवाल और सिराज ने कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ फील्डर का तमगा हासिल किया। उन्होंने कहा, “इस बार हमारे पास बेस्ट फील्डर के लिए दो विजेता हैं। इस सीरीज में खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग का उदाहरण पेश किया। दोनों टेस्ट मैचों में हमने कई अच्छे कैच लपके, जो वास्तव में सराहनीय है। मुझे लगाता है कि दो लोग इस पदक के हकदार थे और वह कोई और नहीं बल्कि जायसवाल और सिराज थे।”