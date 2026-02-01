1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: भारत से सीरीज हारने के बाद हताश हुए मिचेल सेंटनर ने डाले हथियार, T20 वर्ल्ड कप को लेकर कही ये बात

IND vs NZ 5th T20i Highlights: भारत के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में आखिरी टी20 हारने के बाद न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर काफी निराश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि भारत को उसके घर में हराना बहुत ही मुश्किल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 01, 2026

IND vs NZ 5th T20i Highlights

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

IND vs NZ 5th T20i Highlights: भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 46 रन से जीत दर्ज की है। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तूफानी पारी के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। इसके बाद न्‍यूजीलैंड की टीम को 225 रन पर समेटते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस हार के बाद मिशेल सेंटनर काफी हताश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि भारत को उनकी कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल है।

'अपनी कंडीशंस में उन्हें हराना बहुत मुश्किल'

मैच के बाद मिशेल सेंटनर ने कहा कि मुझे लगता है कि जब आप पूरी सीरीज को देखते हैं तो हमने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं। भारत एक बहुत अच्छी टीम है और मैंने शुरू में ही कहा था कि अपनी कंडीशंस में उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। शायद हमने गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दीं। लेकिन, कुल मिलाकर दिन के आखिर में यह मनोरंजक क्रिकेट था।

'नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे…'

क्या वे कुछ चीजों को ठीक कर पाए इस पर सेंटनर ने कहा कि जब आपको पूरी सीरीज में चुनौती मिलती है तो यह हमेशा एक अच्छी बात होती है। आप अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों पर दबाव डालते हैं, और आप उससे ही सीखते हैं। उस नज़रिए से यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीरीज रही। नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हर मैच से कुछ न कुछ सीखने को मिला है।

वर्ल्ड कप को लेकर कही ये बात

वर्ल्ड कप आने वाला है तो क्या सीख मिली है इस पर उन्‍होंने कहा कि यह आसान नहीं है। एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर हमें बहुत अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ तरीके खोजने होंगे। साथ ही बल्‍लेबाज भी, जो चौके और छक्के लगाते हैं। खासकर फ्लैट पिचों पर, यह जानते हुए कि 230 रन भी चेज किए जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

T20 World Cup 2026

Published on:

01 Feb 2026 07:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: भारत से सीरीज हारने के बाद हताश हुए मिचेल सेंटनर ने डाले हथियार, T20 वर्ल्ड कप को लेकर कही ये बात
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले में छक्कों की बारिश के साथ बना T20i इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मैच टोटल

IND vs NZ 5th T20i Records
क्रिकेट

IND vs NZ: पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज

IND vs NZ
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन या संजू सैमसन? कप्तान सूर्याकुमार यादव ने बताया कौन करेगा ओपन

IND vs NZ
क्रिकेट

सूर्या-ईशान का तूफान! न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत, सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा

Ishan Kishan
क्रिकेट

आईसीएलआर इंडिया कप 3 फरवरी से दुबई में

टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के सम्मान में हुब्बल्ली में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित खिलाड़ी।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.