IND vs NZ: भारत से सीरीज हारने के बाद हताश हुए मिचेल सेंटनर ने डाले हथियार, T20 वर्ल्ड कप को लेकर कही ये बात

IND vs NZ 5th T20i Highlights: भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 46 रन से जीत दर्ज की है। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तूफानी पारी के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। इसके बाद न्‍यूजीलैंड की टीम को 225 रन पर समेटते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस हार के बाद मिशेल सेंटनर काफी हताश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि भारत को उनकी कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल है।