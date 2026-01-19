गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 16 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!

Gautam Gambhir, India vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ की जगह हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने वाले गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। खास कर टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है और एक के बाद एक कई शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिए हैं। पहले भारत को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी और अब न्यूजीलैंड ने 38 साल बाद टीम इंडिया को उन्हीं के घर पर रौंद दिया है। आइए नज़र डालते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में बने ऐसे 15 शर्मनाक रिकॉर्ड्स पर।