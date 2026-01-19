19 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ने रोहित शर्मा की ‘भूख’ पर दागे सवाल तो बचाव में उतरे शुभमन गिल ने करा दी बोलती बंद!

Shubman Gill on Rohit Sharma: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के फ्लॉप होने पर न्‍यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज साइमन डुल ने रोहित शर्मा की भूख पर निशाना साधा है। वहीं, शुभमन गिल ने रोहित का बचाव करते हुए डुल समेत सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 19, 2026

Shubman Gill on Rohit Sharma

भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा और न्‍यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज साइमन डुल। (फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill on Rohit Sharma: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 2-1 से एतिहासिक जीत दर्ज की है। ये सीरीज पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा के लिए काफी बुरी गुजरी है। वह तीनों मैचों में अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में असफल रहे। पिछले साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया और घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे फॉर्मेट में बतौर नंबर-1 बल्लेबाज इस सीरीज में रोहित ने क्रमश: 26, 24 और 11 रन बनाए और गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। उनके प्रदर्शन को देख न्‍यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज साइमन डुल ने रोहित की 'भूख' पर सवाल दागे तो भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने रोहित का बचाव करते हुए करारा जवाब दिया है।

रोहित शर्मा रविवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में कीवी टीम के खिलाफ 338 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 11 रन पर आउट हो गए। टॉप ऑर्डर के फेल होने के कारण भारत 296 रन पर ऑल आउट हो गया और 41 रनों से सीरीज हार गया। भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने हाल ही में राजकोट में दूसरे वनडे में ब्लैककैप्स से हार के बाद सीनियर भारतीय ओपनर के पास गेम टाइम की कमी होने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं, इस मैच में साइमन डुल ने उन पर निशाना साधा, जिसका शुभमन गिल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

ये कहा था साइमन डुल ने

निर्णायक मैच में रोहित के आउट होने के बाद न्यूज़ीलैंड के पूर्व गेंदबाज साइमन डुल ने 2027 में अगले वर्ल्ड कप तक वनडे फॉर्मेट में बने रहने की मुंबई के खिलाड़ी की भूख पर सवाल उठाए थे। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित के साथ, उनके पास हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने के लिए रहा है, मन में एक लक्ष्य रहा है, चाहे वह T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप। मुझे बस यह हैरानी होती है कि साउथ अफ्रीका में 2027 का वर्ल्ड कप, क्या वह बहुत दूर है?

रोहित की 'भूख' पर सवाल

डुल ने कहा कि क्या उनमें वह असली भूख है? शायद यह हर साल अलग होता है, है ना? क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम नेशनल टीमों के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी हों। हर साल आप आईसीसी इवेंट के एक अलग फॉर्मेट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, है ना?

शुभमन गिल ने दिया ये जवाब

शुभमन गिल ने कहा कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका सीरीज तक रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में रहे हैं। लेकिन, आपको हमेशा मिली हुई अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में कामयाबी नहीं मिलेगी और मुझे लगता है कि उन्हें पहले कुछ वनडे में अच्छी शुरुआत मिली थी।

उन्होंने आगे कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर आप हमेशा उन अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहते हैं और हमेशा उसे शतक में बदलना चाहते हैं। लेकिन, हर बार ऐसा करना मुमकिन नहीं है। यह कुछ ऐसा है, जिसके लिए आप हमेशा कोशिश करते हैं।

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

19 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ने रोहित शर्मा की 'भूख' पर दागे सवाल तो बचाव में उतरे शुभमन गिल ने करा दी बोलती बंद!

