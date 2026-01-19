न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ने रोहित शर्मा की ‘भूख’ पर दागे सवाल तो बचाव में उतरे शुभमन गिल ने करा दी बोलती बंद!

Shubman Gill on Rohit Sharma: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 2-1 से एतिहासिक जीत दर्ज की है। ये सीरीज पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा के लिए काफी बुरी गुजरी है। वह तीनों मैचों में अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में असफल रहे। पिछले साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया और घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे फॉर्मेट में बतौर नंबर-1 बल्लेबाज इस सीरीज में रोहित ने क्रमश: 26, 24 और 11 रन बनाए और गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। उनके प्रदर्शन को देख न्‍यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज साइमन डुल ने रोहित की 'भूख' पर सवाल दागे तो भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने रोहित का बचाव करते हुए करारा जवाब दिया है।