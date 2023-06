IND vs AUS WTC final 2023: कल से खेला जाएगा WTC का फ़ाइनल, जानें कब कहां और कैसे देखें मैच?

IND vs AUS WTC final 2023: कल से खेला जाएगा WTC का फ़ाइनल, जानें कब कहां और कैसे देखें मैच?

नई दिल्लीPublished: Jun 06, 2023 12:51:04 pm Submitted by: Siddharth Rai

IND vs AUS WTC final when and where to watch: भारत बनाम नीदरलैंड सुपर 12 मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि इस मैच का प्रसारण फ्री में आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।