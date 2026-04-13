वानखेड़े जैसी जगह पर विकेट निकालना जरूरी नहीं! जसप्रीत बुमराह के खराब फॉर्म पर आर अश्विन ने दिया करारा जवाब

IPL 2026, R. Ashwin on Jasprit Bumrah Form: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का विकेटों का सूखा लगातार जारी है। अब तक वे लगातार 122 गेंदें फेंक चुके हैं, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले सके। आईपीएल करियर में यह पहली बार है जब बुमराह को इतने लंबे समय तक विकेट नहीं मिला है। उन्होंने आखिरी विकेट पिछले सीजन में लिया था। विकेट न मिलने के कारण आलोचक अब उन पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन इस बीच टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुमराह के बचाव में उतर आए हैं और उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।