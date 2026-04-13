13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI का बड़ा एक्शन, एंटी करप्शन यूनिट ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को भेजा नोटिस, मोबाइल इस्तेमाल करने का ये बड़ा कारण आया सामने

बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट और सुरक्षा इकाई (ACSU) ने भिंडर को नोटिस देकर 48 घंटों में जवाब मांगा है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, "हमने ACSU से इस घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 13, 2026

IPL 2026

राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर क्यों चला रहे थे डगआउट में फोन (photo - IPL)

IPL 2026 Rajasthan Royals Romi Bhinder controversy: पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के मैनेजर रोमी भिंडर से जुड़ा डगआउट मोबाइल विवाद अब और बड़ा हो गया है। सोमवार को आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मामले में औपचारिक जांच शुरू कर दी है और भिंडर को नोटिस भी थमा दिया गया है। साथ ही यह भी सामने आया है कि फोन इस्तेमाल के पीछे एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह हो सकती है।

गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच पिछले हफ्ते खेले गए मैच में भिंडर को डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देखा गया था। आईपीएल के प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) नियमों के तहत टीम मैनेजर सिर्फ ड्रेसिंग रूम में फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। डगआउट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केवल टीम के तय विश्लेषक को इस्तेमाल करने की इजाजत है।

ACSU ने दिए 48 घंटे

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट और सुरक्षा इकाई (ACSU) ने भिंडर को नोटिस देकर 48 घंटों में जवाब मांगा है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, "हमने ACSU से इस घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।"

सेहत की मजबूरी थी, दावा सूत्रों का

हालांकि मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भिंडर का फोन इस्तेमाल किसी मेडिकल जरूरत से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि भिंडर पहले भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ चुके हैं। नागपुर में फेफड़ा बैठ जाने की वजह से वो काफी वक्त अस्पताल में रहे थे। ACSU के एक पूर्व अधिकारी ने माना कि मेडिकल वजहों से फोन रखने की छूट तो हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल ड्रेसिंग रूम में ही होना चाहिए।

एक अन्य सूत्र ने बताया, "रोमी की सेहत की वजह से उनका वजन 10 किलो से ज्यादा घट गया है। अस्थमा भी है जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा चलने या सीढ़ियां चढ़ने से मना किया गया है। वो टीम के साथ कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं इसलिए नियम-कायदे जानते हैं। फोन उनके पास मेडिकल वजह से था। इसके अलावा वो कोई कॉल नहीं कर रहे थे और न ही कोई कॉल उठा रहे थे, बस स्क्रॉल कर रहे थे। उनके पास वक्त है और वो ACSU के सामने अपना पक्ष रखेंगे।"

सूत्र ने यह भी बताया कि ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए करीब 50 कदम चलने के बाद 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और फिर वापस भी उतरना पड़ता है। यही मजबूरी रही होगी।

वैभव वाला पहलू भी जांच में

विवाद तब और बढ़ा जब वायरल वीडियो में भिंडर के बगल में बैठे वैभव सूर्यवंशी भी उस स्क्रीन की तरफ देखते नजर आए। यह पहलू भी जांच के दायरे में है। अब सबकी नजर ACSU की रिपोर्ट पर है और यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच अधिकारी भिंडर की सेहत की मजबूरी को कितना तवज्जो देते हैं।

ये भी पढ़ें

MI vs RCB: फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार की तूफानी पारी, बेंगलुरु ने मुंबई को दिया 241 रनों का लक्ष्य
क्रिकेट
IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

13 Apr 2026 10:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI का बड़ा एक्शन, एंटी करप्शन यूनिट ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को भेजा नोटिस, मोबाइल इस्तेमाल करने का ये बड़ा कारण आया सामने

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

Viral Video: आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या ने भाई क्रुणाल को दिया ये खतरनाक रिएक्शन, देख ऑडियंस रह गई दंग!

Hardik Pandya Krunal Pandya Fight ,हार्दिक क्रुणाल पंड्या लड़ाई, Krunal Pandya Aggressive Celebration ,क्रुणाल पंड्या आक्रामक जश्न, Hardik Pandya vs Krunal Pandya Viral Video ,हार्दिक बनाम क्रुणाल वायरल वीडियो, Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma ,हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा, IPL 2026 Mumbai Indians vs RCB Highlights ,MI vs RCB मैच हाइलाइट्स, Hardik Natasa Separation News ,हार्दिक नताशा अलगाव की खबरें, hardik pandya reaction on out , hardik pandya against krunal pandya
क्रिकेट

IPL 2026 Points Table: RCB की जीत के बाद ऐसी है पॉइंट टेबल की तस्वीर, MI का बुरा हाल, यह टीम है टॉप पर

IPL 2026
क्रिकेट

वानखेड़े जैसी जगह पर विकेट निकालना जरूरी नहीं! जसप्रीत बुमराह के खराब फॉर्म पर आर अश्विन ने दिया करारा जवाब

Jasprit Bumrah Form ,जसप्रीत बुमराह फॉर्म, R Ashwin on Bumrah ,बुमराह पर आर अश्विन, Bumrah vs RCB ,बुमराह बनाम आरसीबी, IPL News in Hindi,आईपीएल हिंदी समाचार, Mumbai Indians vs RCB Highlights ,MI vs RCB मैच हाइलाइट्स, Bumrah 122 balls no wicket (बुमराह बिना विकेट 122 गेंदें)
क्रिकेट

धोनी के बाद रोहित-विराट भी होंगे IPL से बाहर? MI के खिलाफ फील्डिंग करने नहीं आए कोहली, इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट

MI vs RCB
क्रिकेट

MI vs RCB: धीमी फिफ्टी लगाने के बाद आउट हुए कोहली, गुस्से में फेंक दिए ग्लव्स और हेलमेट? देखें VIDEO

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.