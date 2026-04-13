BCCI का बड़ा एक्शन, एंटी करप्शन यूनिट ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को भेजा नोटिस, मोबाइल इस्तेमाल करने का ये बड़ा कारण आया सामने

एक अन्य सूत्र ने बताया, "रोमी की सेहत की वजह से उनका वजन 10 किलो से ज्यादा घट गया है। अस्थमा भी है जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा चलने या सीढ़ियां चढ़ने से मना किया गया है। वो टीम के साथ कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं इसलिए नियम-कायदे जानते हैं। फोन उनके पास मेडिकल वजह से था। इसके अलावा वो कोई कॉल नहीं कर रहे थे और न ही कोई कॉल उठा रहे थे, बस स्क्रॉल कर रहे थे। उनके पास वक्त है और वो ACSU के सामने अपना पक्ष रखेंगे।"